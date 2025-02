Festival di Sanremo 2025, ecco chi è Olly

La sua carriera musicale è iniziata nel 2016, ma la vera svolta è arrivata nel 2022, con Sanremo Giovani, grazie al quale, l'anno dopo, è riuscito a guadagnare un posto tra i big per la 73esima edizione del Festival. Nonostante si fosse classificato 24esimo, la canzone "Polvere" con la quale ha gareggiato ha ottenuto la certificazione di disco di platino dalla FIMI. Da quel momento la sua carriera ha preso il volo tra grandi successi, come la hit "Devastante" e il duetto "Per due come noi" con la vincitrice del 74esima edizione del Festival Angelina Mango, e concerti nelle principali città italiane.