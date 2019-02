Festival di Berlino,premio miglior sceneggiatura a "La paranza dei bambini" | Saviano: "Dedico il premio alle Ong"

L'Orso d'Oro per il miglior film è andato all'israeliano "Synonyms" di Nadav Lapid. Il premio per la miglior attrice è andato a Yong Mei e per il miglior attore a Wang Jingchun, entrambi per "So Long, My Son". Premio della Giuria a "Grace a Dieu" di Francois Ozon.