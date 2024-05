Festival di Cannes 77, la Regione Lazio promuove e sostiene il settore del cinema e dell'audiovisivo

I film sostenuti da Lazio Cinema International

La Regione Lazio è al festival di Cannes con due film in concorso sostenuti con il fondo Lazio Cinema International. "Marcello mio" è presente nella categoria della selezione ufficiale del festival di Cannes. Il film, realizzato in occasione del centenario della nascita del grande Marcello Mastroianni, vede protagonista la figlia Chiara che decide di far rivivere suo padre attraverso sé stessa, tanto che chi le sta intorno comincia a crederci e a chiamarla 'Marcello'. Nella categoria della selezione ufficiale di Cannes 2024 presente anche "Grand Tour". Un film in bianco e nero, ambientato nel 1917 in Birmania in cui si narra il viaggio di Edward, un funzionario dell’impero britannico, scappato qualche giorno prima delle nozze. La sposa, Molly, divertita da questo comportamento, decide di seguire le tracce del compagno seguendo il suo grand tour.