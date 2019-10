Festa del Cinema di Roma, Martin Scorsese e Ron Howard tra i protagonisti della 14esima edizione

L'identità della 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma si divide tra il glamour evocato dal poster ufficiale di Greta Garbo e un cartellone "curioso da adolescente" come sottolineato alla presentazione dalla presidente Laura Delli Colli, Dal 14 al 27 ottobre sono attesi titoli come "The Irishman" di Martin Scorsese, "Downtown Abbey", "Hustlers" con Jennifer Lopez, "Judy" con Renee Zellweger, "Pavarotti" di Ron Howard e ospiti come John Travolta, Bill Murray, Benicio Del Toro.

Nel festival con la direzione artistica di Antonio Monda e la presidenza di Laura Delli Colli, verranno proposti 33 i titoli, tra film e documentari, che fanno parte della Selezione Ufficiale, Tredici gli incontri ravvicinati con registi e attori (Bill Murray, Viola Davis, Fanny Ardant, Olivier Assayas, Ethan Coen, Benicio Del Toro, Ron Howard, Edward Norton, Bertrand Tavernier e John Travolta), 25 i Paesi rappresentati, con 19 registe donne e 37 prime mondiali. "Un'edizione caratterizzata dalla presenza femminile nel cinema" ha detto Monda.

L'Italia è presente nella selezione ufficiale con "Il ladro di giorni" di Guido Lombardi, "Santa subito" di Alessandro Piva. Film di apertura sarà “Motherless Brooklyn” di Edward Norton, quello di chiusura “Tornare” di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno.

"Sarà una festa dalla doppia anima, come Greta Garbo, scelta come immagine di questa edizione, vera icona di fascino ed eleganza - ha detto in apertura della conferenza stampa Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma - e come l'età della manifestazione, una festa quattordicenne, l’età degli adolescenti, della curiosità, che spinge a scoprire tanti percorsi nella vita, e spero che questo valga anche per il pubblico che andrà al cinema”.

Saranno due colossi del cinema internazionale come Bill Murray e Viola Davis a ricevere il Premio alla Carriera.