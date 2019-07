IN STREAMING IN AUTUNNO 31 luglio 2019 19:23 "The Irishman", ecco le prime immagini del nuovo film di Scorsese con De Niro e Al Pacino Lʼattesissimo gangster movie arriverà su Netflix in autunno (ma passerà anche al cinema)

E' stato finalmente diffuso online il trailer di "The Irishman" il nuovo film di Martin Scorsese, targato Neflix, con un cast stellare di protagonisti tra cui Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. L'attesissima pellicola, epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra, sbarcherà sulla piattaforma streaming in autunno dopo essere passato al New York Film Festival il 27 settembre. Ma sarà distribuito anche nei cinema in chiave Oscar.

Le atmosfere e il cast richiamano alla mente "Quei bravi ragazzi" e l'opera promette un ritorno alle origini per Martin Scorsese, a quell'immaginario cinematografico legato inequivocabilmente alla "sua" New York tra Little Italy e Brooklyn. Tratto dal libro "I Heard You Paint Houses" di Charles Brandt, il film vede tra i protagonisti anche un altro attore feticcio del regista italoamericano, Harvey Keitel, con cui aveva esordito nel 1967 in "Chi sta bussando alla mia porta". Poi ci saranno Anna Paquin, Bobby Cannavale e Stephen Graham (che è stato Al Capone nella serie prodotta da Scorsese "Boardwalk Empire - L'impero del crimine", e qui veste i panni di un altro boss).



La storia del gangster movie viene raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran (De Niro), imbroglione e sicario, che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del ventesimo secolo. Si racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino), accompagnando lo spettatore in un viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato tra meccanismi interni, rivalità e connessioni con la politica tradizionale.