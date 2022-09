Festa del Cinema di Roma, apertura con "Il Colibrì" di Francesca Archibugi

Nel film che aprirà ufficialmente la Festa del Cinema di Roma scorre la vita di Marco Carrera, "il Colibrì", un'esistenza attraversata da coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi, da un'epoca a un'altra, in un tempo liquido che va dai primi anni 70 fino a un futuro prossimo. È al mare che Marco conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita. La sua vita coniugale sarà un'altra, a Roma, insieme a Marina e alla figlia Adele. Marco tornerà a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati.

"Il Colibrì" è la storia della forza ancestrale della vita, della strenua lotta per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile, anche grazie alle potenti armi dell'illusione, della felicità e dell'allegria.

Presentato in prima mondiale al Festival di Toronto, "Il Colibrì", scritto da Laura Paolucci, Francesco Piccolo e Francesca Archibugi, vanta un cast straordinario composto da Pierfrancesco Favino,

Kasia Smutniak

Berenice Bejo

Laura Morante

Benedetta Porcaroli

Massimo Ceccherini

Sergio Endrigo e Riccardo Sinigallia

Marco Mengoni

, Sergio Albelli,, Alessandro Tedeschi, Fotiní Peluso, Francesco Centorame, Pietro Ragusa, Valeria Cavalli e con Nanni Moretti. I titoli di coda del film, la cui colonna sonora è firmata da Battista Lena, ospitano una canzone inedita didal titolo "Caro amore lontanissimo" che Claudia Endrigo, figlia del grande cantautore, ha voluto affidare unicamente alla voce di