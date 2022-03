Pierfrancesco Favino racconta la sua infanzia: "I miei genitori mi hanno insegnato il rispetto degli altri"

Accoglienza, rispetto e la capacità di aprire la propria casa agli altri. Sono gli insegnamenti che i genitori hanno trasmesso a Pierfrancesco Favino durante l'infanzia. L'attore a "Verissimo" racconta: "Sono cresciuto, per fortuna, in una casa dove la porta era sempre aperta per chi aveva bisogno".

Un insegnamento importante - "Noi eravamo già sei, io ho tre sorelle più grandi. - continua Favino - Non eravamo benestanti, ma è capitato spesso che prendessimo le nostre cose e dormissimo tutti insieme per fare posto a chi veniva accolto in casa nostra, perché si trovava in difficoltà. Questo è stato un grandissimo insegnamento dei miei genitori".