"Ferrara Film Festival", con Danny Glover e Jim Sheridan una kermesse internazionale

In occasione dell’apertura della kermesse sarà presente

Danny Glover

Jim Sheridan

, attore e attivista statunitense, Premio Oscar nel 2022 nella categoria speciale Jean Hersholt Humanitarian Award. Glover celebrerà, insieme al pubblico del Ferrara Film Festival, i 35 anni di "Arma Letale" di cui è protagonista insieme a Mel Gibson. Nel corso della serata conclusiva salirà invece sul palco del Teatro Nuovo, regista irlandese che nell’arco della sua carriera ha firmato numerosi capolavori del cinema mondiali raccogliendo cinque Nomination agli Oscar per "In America, il sogno che non c’era" (sceneggiatura originale), "Nel nome del padre" (regia e sceneggiatura non originale), "Il mio piede sinistro" (sceneggiatura non originale), oltre a due Nomination per il Golden Globe per “In America, il sogno che non c’era” (sceneggiatura) e “The boxer” (regia).

Nel corso dei 10 giorni di Festival sono previsti tanti altri eventi, tra cui gli incontri con i protagonisti del cinema e dello spettacolo nazionale (all’interno del format giornaliero “Meet the Star”) come

Annabelle Belmondo, Eleonora Giovanardi, Francesco Montanari, Francesco Pannofino, Lodo Guenzi, Miriana Trevisan, Corey Johnson

Oltre al ricco calendario di proiezioni la 7° edizione del Ferrara Film Festival proporrà anche serate di Gala con finalità benefiche, la mostra Mostra "A

ttori e Attrici sui Set cinematografici del territorio ferrarese

Paolo Micalizzi

" a cura del critico cinematograficopresso Apollo Cinepark e un ricco palinsesto relativo al Programma FEDIC per domenica 18 settembre.