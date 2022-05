Fedez trova un colombaccio incastrato sulla sua terrazza, interviene l'Enpa e salva il volatile

Weekend movimentato per i Ferragnez.

Fedez infatti ha trovato un colombaccio sulla terrazza del suo appartamento a Milano, rimasto incastrato tra una ringhiera e una parte del balcone. Il volatile, probabilmente a causa anche delle sue dimensioni, non era riuscito più ad aprire le ali e liberarsi e così il rapper ha allertato l’Enpa (Ente nazionale di protezione animali): "C'è un piccione incastrato nel mio terrazzo e non so cosa fare", ha detto il cantante al telefono senza rivelare il suo nome.