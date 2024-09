Tony Effe ha pubblicato delle strofe, per promuovere una bevanda, che si riferiscono a Fedez e in cui cita la ex moglie: "Devi stare attento a quello che dici... Go, go, la Chiara dice che mi adora. Non ti ho lasciato la strofa. Hai chiesto alla mia brutta copia. Ti comporti da tr..a. La tua bevanda sa di pi...o. L’ho bevuta e mi fa schifo. Guardami, sono bellissimo. Fai beneficenza ma rimani un viscido". E subito Tony posta una foto di Fedez immortalato con agenti di polizie e provoca "Ti aspetto, Pinocchio". Non solo. Tony Effe ha pubblicato nelle sue Stories di Instagram una frase scritta in bianco su sfondo nero, correlata da tre emoticon che rappresentano un diavoletto: "Non svegliare mai il cane che dorme".