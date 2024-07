A giugno, dopo essere sparito dai social, Fedez era tornato con immagini di lui insieme a un cane. Il silenzio aveva fatto temere che fosse stato ricoverato in ospedale per qualche problema di salute. In realtà tra gli scatti che il rapper ha postato dopo giorni di assenza da Instagram c'è stata anche una foto scattata in un ospedale, con una flebo inserita nel braccio e un dito medio a favore di camera. A maggio il rapper non ha partecipato alla prima puntata di un nuovo programma televisivo. Il forfait è stato giustificato per "ragioni di salute". Lo staff del cantante aveva reso noto che era stato al pronto soccorso e dopo essere stato visitato, aveva fatto ritorno a casa. In quell'occasione dopo che la notizia era girata, lo stesso Fedez aveva scritto: "Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita. Ciao a tutti, volevo rassicurarvi tutti che sto bene ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave".