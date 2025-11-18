Le parole di Vignola, pubblicate nelle storie Instagram, sono durissime: "Ci fai schifo. Il tuo pubblico non ama te, ama il gossip". Il manager rincara la dose descrivendo Fedez come infantile e isolato, "abbandonato da chiunque". Secondo Vignola, se questo fosse un brano, sarebbe un dissing a tutti gli effetti. "Siamo stati perennemente zitti perché 1. Ci fai schifo, come fai schifo a tutti quelli che per sbaglio hanno incrociato la tua strada, 2. Perché per fortuna facciamo tutti altro e non abbiamo né voglia né tempo di stare dietro ai tuoi pianti e alle tue paturnie da 16enne solo e abbandonato ormai da chiunque", ha attaccato il manager.