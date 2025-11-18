Nella faida tra il rapper e lo youtuber è intervenuto anche Riccardo Vignola
Tra Luis Sal e Fedez è ormai esplosa una vera e propria guerra social. Dopo giorni di attacchi e botta e risposta tra i canali dei loro podcast ("Muschio Selvaggio" e "Pulp Podcast") a intervenire è ora il manager di Luis, Riccardo Vignola. Il riferimento è alle accuse che Fedez avrebbe mosso allo youtuber, sostenendo di essere stato denunciato solo per soldi. Se sul lato professionale sono in arrivo nuovi grattacapi, sul fronte personale la storia con Giulia pare procedere a gonfie vele. I due sono infatti apparsi complici e affiatati alla finale dei King's League, dove la squadra del rapper ha trionfato.
Le parole di Vignola, pubblicate nelle storie Instagram, sono durissime: "Ci fai schifo. Il tuo pubblico non ama te, ama il gossip". Il manager rincara la dose descrivendo Fedez come infantile e isolato, "abbandonato da chiunque". Secondo Vignola, se questo fosse un brano, sarebbe un dissing a tutti gli effetti. "Siamo stati perennemente zitti perché 1. Ci fai schifo, come fai schifo a tutti quelli che per sbaglio hanno incrociato la tua strada, 2. Perché per fortuna facciamo tutti altro e non abbiamo né voglia né tempo di stare dietro ai tuoi pianti e alle tue paturnie da 16enne solo e abbandonato ormai da chiunque", ha attaccato il manager.
Vignola ha poi accusato Fedez di sfruttare la propria posizione, lasciando intendere che il suo status avrebbe influito anche nei procedimenti giudiziari: "Ci hai portato in tribunale, denigrato, rotto il c… in ogni modo possibile con il tuo potere (perché purtroppo ancora qualcuno ti dà retta). Ci hai continuato a chiedere soldi/percentuali/soldi derivati da sponsor e provato in ogni modo a metterci i bastoni tra le ruote, oltre a farci perdere un sacco di tempo e a dire caz...e su Luis".
L'attacco prosegue toccando anche il lato artistico e umano del rapper: "Non sai più chi dissare nelle canzoni, non ti dà retta neanche il tuo cane, e tutti hanno capito cosa sei. Il tuo pubblico non ama te, ama il gossip, ama commentare sotto le m...e che dici e devi continuamente alimentarlo per far sì che il fuoco non si spenga." Vignola, nel finale, ribadisce il fatto che Fedez si sia ormai fatto terra bruciata intorno: "Io lo ammetto eh, noi non siamo bravi come te a fare questo gioco perché non siamo come te per fortuna e in questo vincerai sempre tu in quanto a numeri e riscontro, ma almeno una pizza o un viaggio con i miei amici io posso farmelo".