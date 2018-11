Fedez dice addio alla tv: "Voglio dedicarmi solo alla mia musica"

"Sento troppa mediaticità intorno a me, per questo ho deciso di abbandonare la televisione per dedicarmi solo alla mia musica". Ad annunciarlo è Fedez in un'intervista a NewsMediaset durante l'evento di lancio del suo nuovo disco "Paranoia Airlines". "Non ho mai smesso di fare musica, chiariamoci, ma da ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello. La sovraesposizione mediatica è qualcosa che da un lato si cerca, da un lato non si vuole. E' una dicotomia, un conflitto continuo che viviamo sia io che mia moglie Chiara Ferragni".

"Non è vero che si parla di me per tutto tranne che per la mia musica", prosegue Fedez, "sono molto soddisfatto dei risultati che ho raggiunto e anche se non dovessero più arrivare io continuerei a fare musica perchè non la faccio per il successo".



Poi il cantante parla del suo nuovo album, "Paranoia Arlines". "E' un disco introspettivo, molto vero, c'è tanto di me. Racconta di un passaggio di transizione sia musicale che personale. Sto facendo un lavoro su di me che voglio continuare a fare e di conseguenza racconto questo percorso dove emerge anche qualcosa del mio passato". E conclude: "Il titolo del disco mi rappresenta totalmente, rappresenta le mie paranoie. Sono fatto per il 10-20% di quelle. La mia paura più grande? Non sapere dove sto andando e per quale motivo".