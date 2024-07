Fedez cancella alcuni dj set in programma a causa dell'emorragia interna

Fedez è stato ricoverato al Policlinico di Milano a causa di un'emorragia interna. E' stato lui stesso a far chiarezza sulle proprie condizioni di salute tramite un video social, smentendo anche l'abuso di alcol e droghe di cui era stato accusato: "Sono stato ricoverato per l'ennesima emorragia interna dovuta al fatto che dove mi hanno operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi e nel punto in cui mi hanno ricucito - scusate, non sono un tecnico - sono più fragile nell'avere ulcere, emorragie e sanguinamenti. Fortunatamente rispetto all'emorragia che ho avuto l'altra volta è stato un sanguinamento minore". A conclusione non rinuncia a un riferimento a Chiara Ferragni e alla loro separazione: "Grazie mille a tutti per i messaggi in un periodo non facile sotto tanti punti di vista". Le frecciatine alla sua ex moglie non sono mancate, visto che ha scritto anche: "Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale", salvo poi rimuovere la storia.