Federico Salvatore ricoverato in ospedale per un'emorragia celebrale

Federico Salvatore è ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe stato colpito da un'emorragia cerebrale. La moglie, Flavia D'Alessio, ha confermato via social la notizia del malore del cantautore e cabarettista napoletano circolata in Rete e aggiornando i fan sulle condizioni del marito: "Federico ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti. È in ottime mani".