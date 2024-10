Federico Paciotti dopo i Gazosa cambia rotta con un brano scritto da Morgan

Questa canzone segna un cambio di rotta per Federico, raccontando il naturale concludersi di alcune fasi della vita e il modo in cui queste transizioni, per quanto difficili, possano portare a nuove opportunità di crescita e comprensione. "Rappresenta quel momento della vita in cui ti ritrovi a subire una dolorosa perdita, come quella di un genitore, e devi rialzarti in piedi - afferma Federico Paciotti - A sostenermi ci sono la Fede, che mi dà la forza per andare avanti ogni giorno, e la musica: mia compagna di viaggio. È poi fondamentale vivere ogni istante che passa intensamente - in quanto unico e non ripetibile - e concepire l’amicizia come profondo senso di condivisione. La collaborazione con Morgan nasce da una amicizia e dalla stima reciproca, ma soprattutto dalla volontà di condividere con chi è all’ascolto una musica che torna alle sue radici, suonata in presa diretta, in un mondo dove l’editing esagerato mina l’emozione e la purezza che la musica stessa comunica. Il pezzo è stato registrato insieme ad un’orchestra fantastica, la Toscanini NEXT diretta dal Mº Tiziano Popoli e composta da giovani musicisti che, come noi, sentono l’urgenza di comunicare questa necessità di ritorno e condivisione delle emozioni primordiali".