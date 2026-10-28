Fausto Brizzi e Vanessa Incontrada tra i molti nomi del Festival de la Comédie di Ezio Greggio

A presiedere la Giuria di quest’anno del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, ideato da Ezio Greggio, sarà Fausto Brizzi, regista, scrittore e sceneggiatore, vincitore del David di Donatello come migliore regista esordiente per "Notte prima degli esami", e noto al grande pubblico per "Ex, Maschi contro femmine" e il più recente "Quasi Vera". Accanto a lui siederanno l’ex pilota di F1 Paul Belmondo, attore, regista francese protagonista di i Itinéraire d’un enfant gâté e Beur sur la ville, nonché volto noto delle serie "Commissaire Moulin" e "Demain nous appartient". E poi: Vanessa Incontrada, interprete di "Il cuore altrove" e "La cena per farli conoscere" e Yvonne Sciò, attrice e regista da "La masseria delle allodole" a "Il nascondiglio".