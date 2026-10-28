Fausto Brizzi e Vanessa Incontrada tra i molti nomi del Festival de la Comédie di Ezio Greggio
Torna la 23ª edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, con una giuria internazionale composta da personalità del cinema, della televisione e dell’entertainment che sarà chiamata a valutare i film in concorso. L’evento si terrà dall’11 al 14 novembre presso il Grimaldi Forum del Principato di Monaco
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A presiedere la Giuria di quest’anno del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, ideato da Ezio Greggio, sarà Fausto Brizzi, regista, scrittore e sceneggiatore, vincitore del David di Donatello come migliore regista esordiente per "Notte prima degli esami", e noto al grande pubblico per "Ex, Maschi contro femmine" e il più recente "Quasi Vera". Accanto a lui siederanno l’ex pilota di F1 Paul Belmondo, attore, regista francese protagonista di i Itinéraire d’un enfant gâté e Beur sur la ville, nonché volto noto delle serie "Commissaire Moulin" e "Demain nous appartient". E poi: Vanessa Incontrada, interprete di "Il cuore altrove" e "La cena per farli conoscere" e Yvonne Sciò, attrice e regista da "La masseria delle allodole" a "Il nascondiglio".
Sotto la guida creativa e la direzione di Ezio Greggio, il Monte-Carlo Film Festival celebra la sua 23ª edizione, consolidando il proprio ruolo di appuntamento mondiale interamente dedicato alla commedia. La manifestazione tornerà presso il prestigioso Grimaldi Forum di Montecarlo, con una ricca programmazione di proiezioni di alcune delle pellicole più apprezzate del cinema internazionale, italiano e francese. Il momento clou sarà la tradizionale serata di Gala con la premiazione, in programma per sabato 14 novembre. Durante il Gala saranno ospiti il pluripremiato regista Luc Besson e Sergio Castellitto.
Il Festival si propone di promuovere e valorizzare la commedia in tutte le sue forme, attraverso anteprime cinematografiche in concorso e fuori concorso. Un’occasione per restituire visibilità a un genere amato dal pubblico, ma talvolta meno riconosciuto dalla critica. Fondato da Ezio Greggio insieme al compianto Mario Monicelli, il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie ha contribuito a ridisegnare il ruolo della commedia nel panorama cinematografico internazionale, favorendone una nuova attenzione anche in festival di grande prestigio come Cannes, Roma, Torino e Venezia.
Torna inoltre lo Short Comedy Award, la sezione dedicata ai cortometraggi comici. L’iniziativa è rivolta a registi, attori e produttori che intendono raccontare, con originalità e leggerezza, storie capaci di divertire e al tempo stesso far riflettere il pubblico.