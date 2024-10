I Fast Animals and Slow Kids aprono il loro "Hotel esistenza": "Ci trovate tutte le nostre anime"

Un tempo direi interminabile! Anche per questo disco abbiamo ripreso dei pezzi, riarrangiati, aggiunto alcune cose in un secondo momento. Spesso sono cose che notiamo solo noi che le facciamo. È una modalità interminabile per il semplice fatto che potresti non finire mai, per questo poi dai un limite a questo percorso. Per esempio tutti i nostri dischi hanno un percorso che, nella nostra idea, una volta finiti ti invita a riascoltarli dall'inizio: in questo album la circolarità è data dal fatto che il primo pezzo dice "dentro invece ho l'inferno" mentre l'ultimo pezzo dice "dimmi solo se verrai all'inferno con me". Si ricrea questo circuito e quindi puoi fare lo stesso percorso che abbiamo fatto noi in questi tre anni.