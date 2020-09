"Facebook diffonde odio e fake news", le star sospendono l'account per protesta: da Jennifer Lawrence a Leonardo DiCaprio ecco chi partecipa

La campagna #StopHateForProfit è nata da un collettivo che comprende l'Anti-Defamation League e dall'associazione per i diritti civili NAACP e punta a rendere i social media più responsabili e chiede agli iscritti di Instagram di "congelare" per 24 ore il proprio account (non postare nulla). A luglio avevano provocato il boicottaggio pubblicitario su Facebook. La nuova forma di protesta è nata dopo che il social ha rifiutato di chiudere la pagina di un gruppo di militanti che incitava a scendere per le strade di Kenosha, Wisconsin, dove erano scoppiate le proteste a seguito del ferimento dell'afroamericano Jacob Blake da parte della polizia. La società di Zuckerberg si era poi giustificata ammettendo di non essere riuscito a rimuovere il profilo del gruppo.

"Non posso restare in silenzio mentre queste piattaforme continuano a consentire la diffusione di odio, propaganda e disinformazione", ha spiegato in un post la regina dei social Kim Kardashian West. "Questi strumenti non sono stati costruiti per diffondere odio, violenza e disinformazione – ma quando compagnie ed individui ne traggono un vantaggio finanziario o meno, è loro responsabilità mitigare questi utilizzi indesiderati”, è il pensiero invece di Ashton Kutcher.

“Facebook ignora l’odio e la disinformazione sui propri siti. Non è un errore operativo. Sceglie deliberatamente di preferire il profitto rispetto alle persone e alla democrazia”, ha scritto Jennifer Lawrence, mentre Leonardo DiCaprio ha spiegato: "Uso Instagram e Facebook, ma voglio che sia una forza positiva, non odio, violenza e disinformazione. Questa dovrebbe essere un'opportunità per Facebook di lavorare con queste organizzazioni e la comunità in generale per renderlo una piattaforma migliore e più sicura per tutti".

