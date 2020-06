Nuovi guai per Facebook: alcuni marchi sospendono le pubblicità per protesta

North Face , Patagonia e REI hanno annunciato di non voler più pagare gli annunci pubblicitari su Facebook . I brand hanno aderito alla campagna Stop Hate for Profit, lanciata mercoledì 17 giugno da alcuni gruppi per diritti civili. Il movimento accusa il gigante del web di non essere stato capace di contrastare i vari episodi di hate speech . Facebook si difende: "Restiamo concentrati sulla rimozione dell'hate speech"

"Cosa faresti con 70 miliardi di dollari? Sappiamo cosa ha fatto Facebook". Con queste parole Stop Hate for Profit chiede che il social network adotti politiche più severe contro i contenuti razzisti e di incitamento all'odio. Secondo la campagna, infatti, Facebook "amplifica i messaggi dei suprematisti bianchi" e "permette l'incitamento alla violenza".

L'attenzione verso Facebook- Le pressioni nei confronti dell'azienda di Zuckenberg sono iniziate durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2016. Da allora l'attenzione verso Facebook è cresciuta rapidamente. Soprattutto negli ultimi mesi, quando Twitter ha iniziato a segnalare alcune dichiarazioni false pubblicate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La nascita della campagna- Gli episodi che hanno portato alla creazione di Stop Hate for Profit sono state le proteste scatenate dalla morte di George Floyd a Minneapolis, in Minnesota. In questa occasione, Facebook avrebbe permesso la diffusione di contenuti che incitano alla violenza contro i manifestanti in lotta per la giustizia razziale in tutta l'America. Facebook, inoltre, ha indicato come "fonte di notizie attendibile" Breitbart News, il sito di notizie americano di estrema destra, che ha collaborazioni con noti nazionalisti e neonazisti bianchi.

Le motivazioni dei brand- Il responsabile del marketing di Patagonia, Cory Bayers, ha spiegato che il boicotaggio sarà immediatamente attivo e, per ora, durerà fino alla fine di luglio. "Per troppo tempo, Facebook non è non è riuscito a prendere provvedimenti sufficienti per fermare la diffusione di fake news e di propaganda dannosa sulla sua piattaforma", ha continuato Bayers. Anche North Face ha annunciato che la sospensione continuerà fino a quando Facebook non presenterà "politiche più rigorose" per limitare il " materiale che incita all'odio" dalla diffusione sulla piattaforma dei social media.

Patagonia is proud to join the Stop Hate for Profit campaign. We will pull all ads on Facebook and Instagram, effective immediately, through at least the end of July, pending meaningful action from the social media giant. — Patagonia (@patagonia) June 21, 2020

Facebook si difende- Carolyn Everson, vicepresidente di Facebook per il global marketing, ha dichiarato a NBC News: “Rispettiamo profondamente la decisione di qualsiasi marchio e restiamo concentrati sull'importante lavoro di rimozione dell'hate speech e di fornire informazioni di voto fondamentali. Le nostre conversazioni con esperti di marketing e organizzazioni per i diritti civili riguardano come, insieme, possiamo essere una forza per il bene ".

I ricavi di Facebook- Secondo Hypebeast, Vans e Timberland saranno i prossimi a partecipare alla campagna. L'adesione dei brand allo sciopero pubblicitario è importante visto che il 99% dei 70 miliardi di dollari dei ricavi di Facebook, riporta Stop Hate for Profit, è realizzato attraverso la pubblicità.