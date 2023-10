Fabrizio Bentivoglio è Occhio di Falco nella serie Audible "Marvel's Wastelanders: Hawkeye"

Fabrizio Bentivoglio presta la voce al supereroe Occhio di Falco, protagonista di "Marvel's Wastelanders: Hawkeye" , serie podcast in esclusiva su Audible.it.

La trama Trent'anni fa, i Super-Criminali della Terra sono insorti e hanno ucciso tutti i Supereroi. O meglio, tutti quelli che contavano. L'unico sopravvissuto degli Avengers, Occhio di Falco (Fabrizio Bentivoglio) è ora un fenomeno da baraccone che rivive il peggior giorno della sua vita per un pubblico pagante. È scontroso, deperito e sta perdendo la vista, ma in lui c'è ancora il fuoco dell'Eroe per vendicare i suoi amici. Ed è pronto a fare ciò che deve essere fatto: uccidere fino all'ultima persona responsabile della morte di coloro che amava di più.

Il cast Oltre a Fabrizio Bentivoglio, Margherita Tiesi interpreta Ash, Marco Barbato ha il ruolo di Max, Francesca Fiorentini quello di Bobbi. Poi troviamo Alessio Puccio nel ruolo di Junior, Paolo Marchese è Ringmaster, Perla Liberatori interrpeta Kate e Barbara Castracane Raven.

La serie La serie è composta da sei stagioni, ciascuna incentrata su un diverso supereroe Marvel. La terza stagione, "Black Widow", debutterà a novembre 2023. Ulteriori dettagli sul cast e sulle date di uscita degli episodi successivi saranno rilasciati prossimamente. L'epopea audio è stata originariamente lanciata come serie in lingua inglese nel giugno 2021.

"Marvel’s Wastelanders: Hawkeye" è disponibile per tutti gli abbonati ad Audible.it per un ascolto illimitato. La serie si unisce al catalogo in continua crescita di podcast Audible Original che gli abbonati a Audible possono ascoltare senza costi aggiuntivi.