Fabio Rovazzi dice addio all'amata nonna con una dedica struggente: "Un cuore grande come un palazzo"

"Incredibile come a Natale eri con noi e nel giro di pochi giorni ci hai lasciato... certo scegliere proprio il giorno prima del mio compleanno... vabbè un giorno ne discuteremo...". Fabio Rovazzi dice addio alla sua amata nonna morta il giorno prima del suo 28esimo compleanno, con una commovente dedica sui social e alcuni scatti che la ricordano teneramente. Nel giugno del 2020 il cantante aveva perso anche il nonno, ricoverato in una RSA e morto per Covid-19: "Sono felice di pensare che ora hai finalmente raggiunto il nonno che da due anni ti aveva lasciata sola. Quanto ti mancava da 1 a 100? Immaginarvi di nuovo insieme è la cosa che mi rende l’uomo più felice del mondo...", scrive l'artista.