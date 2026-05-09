A 72 anni, Concato sceglie parole misurate, fedeli al suo stile sobrio e gentile e rifiuta l'idea di una rinascita spettacolare: "Da certe cose non si guarisce mai, le si tiene sotto controllo" racconta e aggiunge: "Per intanto guido, mangio, dormo, leggo, cammino, rifletto, ricordo. E canto, ho dovuto fare qualche prova per essere sicuro, ma sono quello di prima". Nel racconto della malattia emerge anche una forte riconoscenza verso la sanità pubblica e i medici che lo hanno seguito. Concato parla dell'immunoterapia come di una risorsa decisiva e ringrazia pubblicamente gli specialisti dell'Istituto Tumori e dell'Istituto Besta che lo hanno accompagnato nel percorso di cura. "In certe situazioni curarsi diventa un secondo lavoro se non il primo. E l'immunoterapia è fantastica perché non distrugge cellule indiscriminatamente, ma mirandole. - spiega Concato - Poi, beh, viva la sanità pubblica e dibase. Lo sapevo già dal tempo del Covid, oggi ancora di più. Un servizio competente, attento alla persona".