Gli Everything But The Girl ritornano dopo 24 anni: ecco "Fuse"

Il duo ha pubblicato recentemente il loro nuovo brano "No One Knows We're Dancing" anticipazione del disco

Scritto e prodotto da Ben Watt e Tracey Thorn nella primavera-estate del 2021, "Fuse" è una rivisitazione moderna della brillante anima elettronica di cui la band è stata pioniera a metà degli anni Novanta. La voce di Thorn, ricca di effetti e sfumature, è ancora una volta in primo piano nello scintillante paesaggio di Watt fatto di bassi, beat taglienti, synth e di spazi vuoti, e come in precedenza, il risultato è il suono di una band a suo agio nell'essere contemporanea, dal punto di vista sonoro, ma allo stesso tempo senza età.

In attesa dell'uscita del disco il duo britannico ha condiviso i brani "No One Knows We're Dancing", "Run A Red Light", "Caution To The Wind" e "Nothing Left To Lose".

Parlando di "No One Knows We're Dancing", Tracey ha detto: "Credo che a tutti noi sia mancata la comunanza della vita notturna e delle uscite durante la pandemia. La canzone è un elogio al periodo d'oro dei club domenicali affollati - le facce, la vita segreta, i club dove Ben faceva il DJ nei primi anni 2000".

"Il ritmo è volutamente onirico", ha aggiunto Ben. "Disco rallentata, come un ricordo. Abbiamo chiesto al produttore-DJ Ewan Pearson di aggiungere un po' di corpo al groove e lui ha aggiunto alcune deliziose linee di synth extra e ispessito la batteria dal sapore italico".

La genesi del disco La coppia ha registrato in segreto a casa e in un piccolo studio sul fiume fuori Bath con l'amico e ingegnere Bruno Ellingham. Per i primi due mesi, il nome dell'artista sui file dell'album era semplicemente TREN (Tracey e Ben), e le prime registrazioni si concentravano su montaggi di suoni ambientali e loop improvvisati di pianoforte registrati da Ben sul suo iPhone a casa durante l'isolamento forzato dalla pandemia - idee che in seguito sono sbocciate in brani d'atmosfera come When You Mess Up e Interior Space.