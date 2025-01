Perché il teatro? Cosa significa per te?

Intanto mi ha scelta e a me piace essere scelta... poi a mia volta scelgo anch'io.

La televisione è una lente d’ingrandimento fatta per le nuove generazioni e io non sento più di essere amata dalla tv a meno che non vada a fare delle belle interviste, che mi permettono di riflettere, di guardarmi dentro... un po' come delle sedute psicoanalitiche. Il teatro poi dà un’importanza reale a quello che fai nel senso che finché sei sul palco sei una divinità, ma quando metti i piedi per terra torni ad essere una persona comune e io voglio essere una persona comune, girare sugli autobus... lo faccio anche per catturare spunti da portare poi a teatro e interpretare un ruolo. E' un po' la mia comfort zone, mi mette in bocca le parole studiate, dette da altri, devo imparare dei copioni, posso sbagliare. Invece in tv sei sempre costretto a fare qualcosa che non è un ruolo o meglio è un ruolo ma non quello che in quel momento scelgo di essere.