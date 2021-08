Eurovision Song Contest 2022, Roma non ospiterà l'evento: non ha la location adeguata

IPA

Milano, Bologna, Pesaro, Rimini, Torino ma non Roma: non sarà la capitale ad ospitare l'Eurovision Song Contest nel 2022. Il festival canoro, vinto dai Maneskin nell'ultima edizione, si terrà in Italia il prossimo anno ma non nella città eterna, come previsto in un primo momento. Il motivo? Gli impianti non adeguati della location. E in lista, ora, ci sono altre cinque città.