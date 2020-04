"Europe Shine a Light": annunciato lo show alternativo dell'Eurovision

Sarà uno spettacolo di due ore, con artisti da tutto il mondo, 41 canzoni ma nessuna gara. Dopo la cancellazione dell'Eurovision Song Contest 2020, che era previsto a Rotterdam dal 12 al 16 maggio, a causa della pandemia di coronavirus, gli organizzatori olandesi hanno annunciato "Eurovision: Europe Shine A Light", in onda in prima serata il 16 maggio sulle reti ufficiali e in streaming su Youtube.

ESIBIZIONI A DISTANZA - Secondo quanto emerge, lo show durerà due ore e coinvolgerà i 41 artisti selezionati per l’Eurovision 2020, i quali saranno chiamati – rigorosamente dai rispettivi Paesi, per rispettare le normative nazionali e i lockdown in corso in Europa – ad eseguire uno stralcio della canzone selezionata per la rassegna ed una canzone del passato, in comune: “con parole unificanti adatte alla situazione”. Saranno inoltre coinvolte anche eurostar del passato che eseguiranno brani della storia eurovisiva dei rispettivi paesi.

"SPETTACOLO ALL'INSEGNA DELL'UNITA' " - A presentare lo show saranno i tre conduttori designati per l’Eurovision 2020: Edsilia Rombley, Chantal Janzen e Jan Smit e sarà possibile per ciascun paese, come per l’Eurovision, inserire un commento fuori campo.

"Purtroppo non ci sarà l’Eurovision Song Contest quest’anno. Al suo posto, intendiamo unire l’Europa il 16 maggio con un unico programma di prime-time televisivo. Sarà uno spettacolo nello spirito di unità e solidarietà. Incoraggiamo tutte le emittenti che avrebbero partecipato all’Eurovision Song Contest di quest’anno a trasmettere questo spettacolo.", ha affermato il coordinatore esecutivo del Contest, Jon Ola Sand.

