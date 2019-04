Esce "Sospeso", una canzone per non dimenticare la tragedia del ponte Morandi di Genova

Un brano per non dimenticare la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova. E' " Sospeso, un progetto che nasce da un brano scritto da Francesco Ciccotti che diventa realtà, con l'appoggio della Regione Liguria e del Comune di Genova. L'intero ricavato del brano, scaricabile a partire dal 14 aprile su tutte le piattaforme digitali, sarà destinato alla realizzazione di un'installazione permanente nella zona del ponte in ricordo di chi non c'è più. RadioMediaset sosterrà la diffusione del brano attraverso le sue emittenti.

Il progetto è stato presentato a Milano dallo stesso autore, da Ilaria Cavo, assessore alla Cultura della Regione Liguria, Pietro Piciocchi, assessore al Bilancio del Comune di Genova e Paolo Salvaderi, ad RadioMediaset. Alla presentazione è intervenuto anche il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori. "Per noi il ponte era una protezione, ci si riparava lì sotto quando pioveva o quando c'era troppo sole, mai avremmo pensato di vederlo cadere ed è come se fossero vacillate tutte le nostre sicurezze" ha spiegato Ciccotti.



Il brano, scritto e interpretato dal cantautore ligure e prodotto da Beppe Stanco, è nato sulla scia delle emozioni suscitate dalla storia della famiglia del piccolo Samuele precipitato dal viadotto con mamma e papà mentre stava andando in vacanza. L'autore, cresciuto nei pressi del ponte, ha tradotto in parole e musica la storia di un amore estremo, di una tragedia assurda, di una città ferita che si rialza.



- "Noi ci siamo messi a disposizione per dare più visibilità possibile a questo progetto - ha detto Salvaderi - lo supporteremo nella distribuzione e vogliamo abbia il maggior pathos per renderlo competitivo nell'ambito dell' ascolto ma non vogliamo che sia visto come un' operazione timbrata Mediaset".



"È un progetto per raccogliere fondi di beneficienza e dare anche un segnale di rinascita - ha detto l'assessore Ilaria Cavo - È inevitabile emozionarsi ascoltando questo brano ma vogliamo usare questo progetto come stimolo e momento di solidarietà". L'assessore ha poi riferito che proprio ieri ha incontrato la nonna e la zia di Samuele. "Ci hanno autorizzato a riferire il nostro incontro - ha raccontato l'assessore - hanno detto che la canzone e' molto bella, e fa rivivere la scena proprio come se la sono immaginata tante volte, anche se non sanno quante volte troveranno il coraggio di risentirla, ma soprattutto ci hanno chiesto che il monumento non sia solo un ricordo di morte e dolore ma un simbolo di rinascita, che guardi al futuro, un messaggio di positività".