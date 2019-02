18 febbraio 2019 15:45 Eros Ramazzotti parte per il giro del mondo: "Siamo un circo fatto di musica" Sold-out la prima data a Monaco del "Vita ce nʼè World Tour"

Una novantina di show in oltre trenta paesi per Eros Ramazzotti che è ripartito per un nuovo giro del mondo, sempre accompagnato dalle sue canzoni. La lunghissima carrellata di date live (dall'Europa agli Stati Uniti, passando per il Sud America), si intitola "Vita ce n'è World Tour" e ha preso ufficialmente il via il 17 febbraio dalla Olympiahalle di Monaco di Baviera, con un tutto esaurito da 15.500 persone.

"Siamo come una famiglia - ha detto Ramazzotti - o un circo fatto di musica che viaggia in giro per il mondo". Ad accompagnarlo per il globo, infatti, ci sarà una famiglia più che una band. Tra i musicisti scelti da Ramazzotti Eric Moore alla batteria, Scott Paddock al sassofono e le coriste Monica Hill e Giorgia Galassi. Per ognuno di loro sono stati pensati dei momenti dedicati durante il concerto. "Ho trovato la giusta combinazione nella band e darò spazio a tutti durante il tour. La più grande soddisfazione è mandare a casa le persone felici alla fine dello spettacolo" ha dichiarato Eros.



I successi della carriera trentennale ci sono praticamente tutti nel nuovo spettacolo. Dalla recente "Vita ce n'è" che apre lo show a "Dove c'è musica", "Terra promessa", "Adesso tu" e "Buonamore", inserita nel nuovo album e scritta per la figlia Aurora, a 23 anni di distanza dalla prima canzone che le aveva dedicato.

