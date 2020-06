Ernia presenta i suoi Gemelli: "Ho messo tutte le mie parti in gioco"

Per dipingere il suo terzo album Ernia ha attinto da una tavolozza variegata e ricca di sfumature, che spaziano dal rock all'elettronica, e ha realizzato un autoritratto autentico di tutti i " Gemelli " che abitano dentro di lui. Il cantautore e rapper ha raccontato a Tgcom24 la genesi del disco: "Sono cresciuto a livello personale. Ho capito che non va bene dire solo non me ne frega un cazz*** ed essere completamente impermeabili a tutto".

Partiamo dal titolo "Gemelli". Chi sono i tuoi gemelli?

Sono le diverse parti di me, non inteso solo come doppio ma come pluralità. Mi sono sempre distinto per la mia ecletticità e il disco rispecchia proprio questo: nella stessa persona coesistono molte sfaccettature. "Non me ne frega un ca***o" e "Cigni" sono due tracce contrapposte.

Com'è nato il disco?

Nei dischi precedenti ero molto più inquadrato, sapevo già dove volevo arrivare. In questo caso invece è venuto tutto in maniera naturale. Mi sono messo in gioco, ho mostrato tutte le mie parti e il pubblico si ritrova in questo.

L'ultimo disco "68" è di due anni, cos'è cambiato in questo periodo ?

Sono cresciuto a livello personale e ho capito che non va bene dire solo non me ne frega un cazz*** ed essere completamente impermeabili a tutto. Ho lavorato soprattutto su questo. Per quanto riguarda i riferimenti musicali nei primi dischi si sente l'influenza di Kendrick Lamar, mentre in questo risuonano anche Mac Miller e Pop Smoke.

La scrittura è stata sempre centrale nel tuo lavoro...

Sì, la musica la lascio ai producer. Giocare con le parole e il racconto per me è la cosa principale Racconto sempre di me, di vita vissuta e questo è il fil rouge che collega tutti i miei lavori.

"Gemelli" è ricco di featuring. A partire dai rapper della tua generazione..

Sono tutti grandi artisti. Con Tedua, Rkomi e Lazza ("Puro Sinaloa" ndr.) ci conosciamo da una vita, era inevitabile che accadesse. Shiva ha avuto un grande successo trap e ho pensato che fosse giusto per il disco. Madame è giovanissima e la apprezzo molto, è fortissima. E' autentica e seria, inoltre a parte il rap sa anche cantare molto bene.

Hanno risposto all'invito anche mostri sacri del rap

Sì, Luché e stato il primo che avevo in mente, è uno dei migliori rapper in circolazione. Fibra mi aveva chiamato per il suo cofanetto qualche mese fa e ha risposto subito all'invito. In tre giorni mi ha mandato le strofe e credo sia uno dei suoi pezzi migliori degli ultimi in featuring.

Erano quelli che ascoltavi da ragazzo?

Sì, come anche i Club Dogo. Era la musica di noi zarri di periferia, la loro musica parlava la nostra lingua anche se in maniera più adulta e consapevole.

Hai un legame profondo con la periferia. Com'è cambiata negli ultimi anni?

Vivo a Bonola, a Milano Ovest, che è un quartiere dormitorio. Devo dire che è migliorata molto ma è anche meno viva di prima. In strada ci sono meno ragazzi, anche perché adesso si può stare insieme anche online. I ragazzi hanno un altro modo di relazionarsi e forse senza quei grupponi casinari è anche meglio per gli abitanti del quartiere (ride).

