Ernia: "Ecco il mio nuovo album rilassato e un po' caciarone... per divertirmi in leggerezza"

"E un album che ho fatto per divertirmi, come per fare un mixtape..." spiega. E così sono nate le sette tracce inedite, "in maniera più rilassata e serena... in alcuni brani persino più caciarona", racconta Ernia, che ammette di aver superato la pressione con cui era nato "68": "Quello è stato un album sofferto, studiato, delineato... volevo arrivare a un obiettivo, un album con una major e quindi c'era tutta quella tensione intorno"...



Il nuovo disco è invece una sorta di intermezzo relax, con cui Ernia chiude un capitolo e dalla periferia, utilizzando le sue metafore, si avvicina sempre di più al centro: "Per fortuna non sono ancora arrivato però, perchè se a 25 anni fossi già in centro avrei molti anni davanti in cui dover combattere per mantenere la posizione...", scherza.



E se "68" è stato l’album della consacrazione, che da rapper emergente lo ha portato a diventare uno tra i giovani meglio considerati in Italia, questo è il disco che lo traghetta verso il nuovo: "Adesso è tempo di allargarsi, di guardare oltre. Mi sono ritagliato la mia fetta, ed è una fetta sicura, non ho seguito nessuna moda e nessuna tendenza. Sono molto più sicuro dei miei mezzi, so come fare e cosa fare, e il mio manifesto l'ho esposto tutto in "68", ora devo andare avanti...".



Prodotto dai migliori producer della scena, da Marz a Zef fino a Mr Monkey “68 (TILL THE END)” vanta anche tre importanti featuring. Oltre a Nitro con cui duetta in 'Certi giorni', primo estratto, "un brano intimo e sentimentale, profondo e un po' strappalacrime", Ernia collabora con Lazza in 'Il mondo chico': "Lazza è forte nei freestyle, nel prendersi in giro e prendere in giro l'altro e ho fatto con lui un pezzo così, un po' sfottò...". E con Chadia Rodriguez in 'Mr Bamboo', "un feat che mai ci si sarebbe aspettati, un personaggio inimmaginabile", come dice lo stesso rapper: "La scelta è caduta su di lei perché ho deciso di uscire dalla mia zona di comfort e di osare con un personaggio il più lontano possibile e differente da me..."



In quanto ai featuring futuri Ernia lo ammette: sono proprio gli artisti diversi da lui ad attrarlo, nell'ottica della sperimentazione e della ricerca di nuove strade. "In futuro farei magari un feat. con Capo Plaza, perché è molto cupo, dark, mi piacerebbe anche con Sfera o con i miei miti del passato tipo i Club Dogo. Feat. internazionali? In Italia non li capisce nessuno, lo farei solo per me. E’ frustante ma è così. In Italia si ascolta rap solo perché è moda. L’Italia è ancora pop...".