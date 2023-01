Ermal Meta annulla il tour a pochi giorni dal via: "Devo concentrarmi sull'album"

Il cantautore a pochi giorni dalla data di debutto al Palainvest di Jesolo, prevista per il 25 febbraio, ha deciso di annullare tutto e lo ha comunicato con un post su Instagram. "Negli ultimi mesi ho avuto dei problemi personali che non mi hanno permesso di ultimare il prossimo disco di inediti nei tempi giusti - ha spiegato -. Ci ho pensato e ripensato e credo che la cosa migliore sia quella di concentrarmi sul nuovo disco in modo da poterci ritrovare il prima possibile".

Per Ermal Meta la decisione non è stata facile da prendere ma il cantautore ha preferito così per poter fare le cose al meglio. Le date in programma erano ben 25, in tutta Italia, e lo avrebbero tenuto impegnato dal 25 febbraio al 20 aprile.

"Di fatto è un processo ancora in fase di svolgimento e nel frattempo non mi è stato possibile pubblicare nuova musica - ha scritto riferendosi al lavoro sul nuovo album che ha preso tempi più lunghi del previsto -. Avevo in mente qualcosa di speciale che non sono riuscito a realizzare in tempo. È molto frustrante, ma ancora di più lo è il pensiero di fare questo tour senza nuova musica".

Lo scorso luglio il cantautore aveva raccontato alcuni problemi di salute che aveva avuto, con improvvisi gonfiori al viso, salvo poi tranquillizzare tutti spiegando che sarebbe bastato un po' di cortisone e un po' di riposo. Un problema fastidioso ma risolto in tempi rapidi tanto che l'estate scorsa Ermal ha affrontato con successo un tour estivo che lo ha visto protagonista tra luglio e agosto. Poi ha iniziato a lavorare sul disco, come testimoniato da alcuni post social, tra cui un video registrato in studio a fine novembre in cui spiegava come avesse deciso di registrare le ritmiche in analogico, alla vecchia maniera. "Una roba da nerd", la definiva lui. Di grande qualità ma allo stesso tempo che porta via più tempo rispetto ai lavori in digitale fatti con il computer.

Ora si è arrivati al punto che il disco non è ancora pronto e lui, che avrebbe voluto portare qualcosa di nuovo in questo tour, ha preferito "congelare" tutto. "Sono sicuro che conoscendomi sappiate quanto ci tenga a fare in modo che ogni volta che ci ritroviamo ne valga la pena - ha scritto chiudendo il post -. Grazie per la comprensione".