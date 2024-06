"Buona Fortuna" è il nuovo album di inediti di Ermal Meta. Un disco che non è come gli altri, in quanto figlio del momento speciale che il cantautore ha vissuto. "Sono dodici fotografie musicali - spiega lui -. Un lavoro che è stato per me una sorta di viaggio dentro me stesso. Tutti dicono che l'ultimo album è quello più speciale, so che è un cliché. Ma non riesco a descriverlo diversamente". Il cantautore vincitore di Sanremo 2018 ha raccontato: "Un giorno vorrei far sentire questo disco a mia figlia e farle sentire cosa vedevano i miei occhi e sentiva il mio cuore mentre l'aspettavo".