Sì, in realtà forse sarò un po' di banale, ma papà era una persona estremamente serena e allegra, per cui questa divisione tra la dimensione artistica e quella personale c'era ma nei confronti del pubblico forse, del palco, in realtà in casa non ha mai pesato, anche perché Pino era un personaggio, che aveva anche delle linee caratteriali in comune con Giuseppe, e di fatto era un personaggio di cui lui vestiva i panni quando necessario per poi dopo spogliarsene. C'era tantissimo altro che gli ha permesso di vivere, delle cose molto belle, tante passioni, tanti interessi e anche tanto studio, tanta cultura. La figura di papà è spesso legata al funky, però è anche vero che papà ha fatto tanto tanto altro in maniera trasversale, dalla conduzione radiofonica, ai musical teatrali, alla composizione di poesie, di brani per altri artisti, alla presentazione di eventi anche in mondovisione...