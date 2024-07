Nel weekend la musica risuona sul mare con l'Eolie Music Fest

Per la prima volta nella sua storia, "Eolie Music FEst" prenderà il via a terra, con un’imperdibile kick off a Capo d’Orlando Marina (ME) nella serata di giovedì 4 luglio, a ingresso gratuito. Nel porto turistico affacciato sul mare davanti alle isole Eolie, a partire dalle 22, il pubblico prenderà parte a un evento ricco di intrattenimento e spettacoli che lasceranno tutti a bocca aperta, tra musica e animazione. Ad accogliere i presenti sarà il dj torinese Lollino, affiancato da un gruppo di ballerini festanti, che darà il via alla serata di Capo d’Orlando. A seguire, saliranno in consolle i KRAKATOA, duo formato da Samuel Romano, cofondatore e cantante dei Subsonica e direttore artistico del festival, e dal dj Pisti, pronti a far ballare tutti con il loro inconfondibile sound. Infine, un countdown accompagnato da scenografici giochi di luce condurrà i presenti verso la giornata di venerdì 5 luglio, dando ufficialmente inizio alla quarta edizione della manifestazione.