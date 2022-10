Enzo Gragnaniello, infarto subito dopo il concerto: operato nella notte

Il cantautore è ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Caserta dopo essere stato colto da un malore al termine di un concerto a Camigliano , nel Casertano. L'artista, 67enne, colto da una crisi cardiaca mentre stava parlando con alcuni fan, è stato soccorso e portato all'ospedale dove, nella notte, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'impianto di uno stent cardiaco . La situazione ora sarebbe sotto controllo.

Gragnaniello aveva appena terminato l'esibizione con la sua band in piazza Kennedy a Camigliano, e stava salutando il pubblico, quando si è accasciato davanti a fan e addetti ai lavori. L'ambulanza chiamata per i soccorsi ha incontrato non poche difficoltà viste le tante persone e le bancarelle presenti.