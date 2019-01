31 gennaio 2019 10:02 Ensi sale sul ring con "Clash": "Voglio fare da apripista per un ritorno di contenuti nel rap..." Il rapper e freestyler torinese esce con il suo quinto album e a Tgcom24 racconta i suoi "scontri"

Con il suo quinto album in studio, "Clash", in uscita l'1 febbraio, Ensi, all'anagrafe Jari Ivan Vella, classe 1985, rapper e re del freestyle, torna nel rap game. Come su un ring l'artista torinese si "scontra" con la scena rap attuale, "perché la competizione è sana...", ma anche con i suoi dubbi e le sue paure, giro di boa della maturità. "Perché il rap si basa sulla scrittura e sui contenuti..." dice a Tgcom24.

"Clash" significa letteralmente scontro: sul ring Ensi è salito contro chi e per vincere cosa?

Lo scontro è su più fronti. Questo non è un concept album, ma lo scontro c'è in tutte le tracce, in modo diverso. C'è con la scena del rap, con un po' di sana competizione, perché si vuole sempre provare di essere forti. C'è poi uno scontro generazionale e uno più umano e più personale, con le paure, i dubbi e le domande, i punti interrogativi, soprattutto nelle ultime due canzoni "Fratello mio" e "Complicato", E' il mio lato interiore, perché poi lo scontro è sempre dentro di noi. Ho voluto spingere su questi due lati di me: la mia capacità di andare in profondità con la penna e di scrivere e lo scontro verbale del rap che è ciò che tiene la sua fiamma sempre viva. Per rispondere alla domanda per vincere cosa dico che non lo so, al giorno d'oggi sembra che se non c'è un ritorno di certificazione i dischi non significano nulla, la mia ambizione non è ricevere il platino, anche se mi piacerebbe appenderne uno al muro. Quello che vorrei vincere davvero è di poter continuare a fare questa musica con coerenza, come attitudine, cercando di stare al top del rap game



Ci sono anche tre freestyle...

Sì ma diversi dal freestyle improvvisato, più in una accezione americana. In America il freestyle non è improvvisazione, sono strofe scritte, che non dicono magari nulla, ma che non trovavano una collocazione, esercizi di stile. Ho sfruttato la stessa modalità per alcune delle tracce, le ho usate per collocare delle rime. E poi mi piaceva ritornare sul freestyle, visto che sono considerato il re di questo genere... ma con una penna sempre molto affilata e pronta a tagliare.



"Clash" è quindi un disco in cui esprimi al massimo la tua coerenza, un disco rap nel senso più "classico" del termine?

Il leit motiv è proprio la mia integrità nel rap game, nonostante passino gli anni non mi sono piegato alle tendenze, non ho strizzato l'occhio al pop o scelto featuring di grido. Io sono fiero di fare rap in Italia e di farlo in questa maniera. Sì, la possiamo definire "classica", ma dove per classico si intende senza tempo. Io la vedo così: il rap è il fiume principale e ci sono tanti affluenti, ma alla fine navighiamo tutti nello stesso fiume. Facciamo tutti rap nel 2019.