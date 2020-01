Enrique Iglesias diventa papà per la terza volta: Anna Kournikova è di nuovo incinta

Cicogna in arrivo per il cantante spagnolo Enrique Iglesias e la sua compagna, l`ex tennista russa Anna Kournikova. La coppia, che ha già due gemelli, aspetta il terzo figlio. Sulla rivista del magazine spagnolo Hola, è apparsa una foto che mostra Iglesias e la Kournikova mentre si regalano una gita in barca a Miami, la città in cui vivono, con lei che mostra il pancione.