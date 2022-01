Emorragia cerebrale per Hazel O'Connor, l'artista punk che "lanciò" i Duran Duran

Instagram

Fiato sospeso per i fan di Hazel O'Connor. La cantante e attrice britannica, 66 anni, è stata colpita da emorragia cerebrale ed è stata messa in coma farmacologico per 24 ore. Le sue condizioni al momento sono in lieve miglioramento ma resta ricoverata. Nella sua carriera ha pubblicato 24 album. Nel 1980, per il tour del primo disco, "Breaking glass", scelse di portare con sé come gruppo spalla gli allora esordienti Duran Duran che grazie a questa occasione riuscirono a ottenere il primo contratto discografico.