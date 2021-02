Emma Watson si ritira? Il manager smentisce: "In pausa solo dai social"

Emma Watson ha deciso di ritirarsi dalle scene a tempo indefinito, per concentrarsi sulla vita privata e sulla relazione con il fidanzato? A gettare i fan nel panico è stato l'agente dell'attrice, che al "Daily Mail" ha dichiarato che la sua assistita è "inattiva e non accetta altri impegni". A stretto giro è però arrivata la smentita del manager Jason Weinberg: "I suoi social sono inattivi, non la sua carriera".

I trent'anni di Emma Watson, tra cinema e impegno IPA 1 di 30 IPA 2 di 30 IPA 3 di 30 IPA 4 di 30 IPA 5 di 30 IPA 6 di 30 IPA 7 di 30 IPA 8 di 30 IPA 9 di 30 IPA 10 di 30 IPA 11 di 30 IPA 12 di 30 IPA 13 di 30 IPA 14 di 30 IPA 15 di 30 IPA 16 di 30 IPA 17 di 30 IPA 18 di 30 IPA 19 di 30 IPA 20 di 30 IPA 21 di 30 IPA 22 di 30 IPA 23 di 30 IPA 24 di 30 IPA 25 di 30 IPA 26 di 30 IPA 27 di 30 IPA 28 di 30 IPA 29 di 30 IPA 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Emma Watson, niente selfie con i fan e un fidanzato top secret

L'agente della Watson aveva fatto saper che al momento l'attrice è "inattiva e non sta accettando nuovi impegni". Il rumors ha immediatamente messo in allerta i fan della Watson, che sui social hanno mandato in trend topic l'hashtag #EmmaWatson. Qualche ora dopo il suo manager Jason Weinberg ha bollato la notizia come semplicemente falsa. "I suoi profili social sono inattivi, non la sua carriera", ha specificato a "Entertainment Weekly Canada".

Guarda come sono cresciuti i maghetti di Harry Potter IPA 1 di 14 IPA 2 di 14 Instagram 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 IPA 7 di 14 IPA 8 di 14 IPA 9 di 14 IPA 10 di 14 IPA 11 di 14 IPA 12 di 14 IPA 13 di 14 IPA 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una fonte del "Daily Mail" ha invece ipotizzato che l'attrice si voglia prendere una pausa del set a tempo indeterminato. "Emma non si sta facendo vedere in giro, le cose si stanno facendo serie con Leo. Forse vuole mettere su famiglia", ha spifferato. Secondo il tabloid fino allo scorso gennaio l'attrice si trovava a Ibiza con il fidanzato. La coppia ha passato sull'isola spagnola diverse settimane, rilassandosi e passando il tempo a sfogliare giornali e sorseggiare frullati in un bar vegano locale.

Ti potrebbe interessare: