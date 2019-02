Emma Thompson contro John Lasseter: "Rinuncio a un film"

Secondo la rivista "Usa Variety", Emma stava lavorando al film "Luck" e aveva già registrato alcune scene. Ma quando Skydance ha annunciato a gennaio l'assunzione di Lasseter ha deciso di abbandonare il progetto. La Thompson ha scritto una lettera ai manager di Skydance Animation per spiegare i motivi della sua scelta.

"Mi sembra molto strano che voi e la vostra società abbiate considerato l'idea di assumere qualcuno con i precedenti del signor Lasseter relativi ai suoi comportamenti, considerando inoltre il clima della società contemporanea in cui le persone che hanno il tipo di potere che voi possedete possono dare l'esempio".

E ha proseguito: "Perché una donna dovrebbe lavorare per un uomo che per decenni ha toccato le donne in modo inappropriato, se l'unico motivo che ora non lo fa è perché nel suo contratto c'è scritto che deve comportarsi in modo professionale?. La situazione delle donne non cambierà dall'oggi al domani. E nemmeno l'anno prossimo. Ma so che se persone come me non prendono una posizione è poco probabile che le cose cambino abbastanza rapidamente da mettere al riparo la generazione di mia figlia".