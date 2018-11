Emma: "Non sono innamorata, forse per questo sono felice?"

Quattro nuovi brani e un magazine. Non si ferma mai, Emma . " Essere qui " torna dal 16 novembre con una " Boom Edition " anticipata dal singolo " Mondiale " e gli inediti " Incredibile voglia di niente ", " Nucleare " e " Inutile Canzone ". E un volume in cui la cantante si racconta senza veli. Dall'amore ai vestiti, dalle ferite ai social. "Quando mi sento giù, nella musica trovo sempre una motivazione. Non sono innamorata, per questo sono felice", racconta a Tgcom24.

Emma, partiamo dal magazine, che è un novità, come è nato?

Intanto perché avendo un magazine prodotto da me finalmente posso avere tutte le copertine del mondo e non devo più sgomitare, i titoli li scelgo io, gli strilli pure.. (ride, ndr). Scherzi a parte, era una idea che frullava da tempo, nasce per la riedizione di 'Essere qui', ma i prossimi numeri usciranno indipendentemente dai dischi. Non c'è una scadenza, tutte le volte che ci sarà qualcosa da dire uscirà 'Boom Magazine'. Spero che possa essere anche una piattaforma di lancio per giovani talenti, per chi vuole recensire concerti, giovani fotografi che selezionerò e inviterò personalmente nel mio prossimo tour, mi farò intervistare dai ragazzi. Vorrei che il magazine diventasse di tutti.

Perché hai sentito questa necessità di raccontarti in modo così intimo?

Ho una grande passione per la lettura e la scrittura. Non c'è un ghost writer dietro. Rileggendomi mi sono anche impressionata. Ho capito perché l'ho fatto. Quando ho letto i capitoli ai miei amici più cari mi hanno detto che non se lo aspettavano. C'è sempre un modo nuovo per raccontarsi. Ecco perché l'ho voluto scrivere di mio pugno. E spero che tutti si possano ritrovare in queste storie.

Tornando alla musica, aggiungi quattro brani inediti, è un capitolo nuovo?

'Esser qui' lo avevo pensato come un disco fatto di molte più canzoni e questi brani li avrei già voluti inserire un anno fa. Adesso è terminato, ha avuto il giusto tempo che meritava. Per me è il disco più bello della mia carriera. E' un album ispirato, pieno di poesia, di musicisti stupendi. Non è plastica, ci son dentro tante storie. Volevo che avesse il giusto merito. Ho combattuto tanto per questo album.

C'è anche "Inutile canzone" che è scritta interamente da te...

Infatti dura sei minuti e mezzo. Non sono sana di mente (scherza, ndr). Ho seguito proprio il criterio della radio, brava Emma. Non parla di me, è una storia che uno sconosciuto mi ha raccontato al bancone di un bar. Mi sono messa nei suoi panni e gli ho voluto dedicare una canzone. La mia vita è molto più banale...

Ripeti spesso che la musica ti salva sempre, perché?

Quando manca tutto mi viene in soccorso. Quando mi sento giù, non amata, non capita, non rispettata, nella musica trovo sempre una motivazione.