Emma Marrone e Alessandra Amoroso: "La nostra prima canzone insieme"

In comune hanno gli stessi esordi, entrambe hanno vinto "Amici", poi le due hanno preso strade diverse, senza mai litigare però. Adesso eccole per le prima volta insieme. In una canzone inedita. Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno inciso un brano. Lo svela in anteprima esclusiva "Tv Sorrisi e Canzoni", che ha dedicato loro la copertina. Le due cantanti raccontano tutti i segreti di "Pezzo di cuore", il duetto che uscirà il 15 gennaio.