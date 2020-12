Eminem torna sul luogo del delitto: pubblicato a sorpresa "Music To Be Murdered By - Side B"

E’ uscito a sorpresa venerdì notte " Music To Be Murdered By - Side B ", il nuovo album di Eminem . Proseguimento del precedente "Music To Be Murdered By", uscito il 17 gennaio, contiene 16 tracce inedite impreziosite, come sempre, da collaborazioni prestigiose. Tra queste ci sono quelle con Skylar Grey, Dr. Dre, Ty Dolla $ign, Sly Piper, MAJ e White Gold.

Ormai per l'MC di Detroit la pubblicazione a sorpresa è diventata una regola. La stessa cosa era avvenuta con i due precedenti lavori, "Music To Be Murdered By", a gennaio di quest'anno, ma anche "Kamikaze" a fine agosto 2018, solo pochi mesi dopo l'uscita di quello è l'ultimo album pubblicato in maniera tradizionale e su supporto fisico, ovvero "Revival".

Se nella precedente uscita spiccava il singolo “Godzilla (feat. Juice WRLD)", certificato Oro nel nostro Paese qui c'è "Alfred's Theme", costruita su un campionamento della colonna sonora della serie tv "Alfred Hitchcock presenta", e dove si parla anche di coronavirus. Ma questa non è l'unica traccia in cui il Covid entra nelle liriche di Eminem. Lo stesso accade in "GNAT", primo estratto dall'album, con tanto di video.

Eminem è considerato il più grande MC di sempre con all’attivo oltre 250 milioni di dischi venduti nel mondo e 15 Grammy Awards in bella mostra sulla libreria di casa. A confermare il suo status nel mondo i risultati del suo ultimo tour mondiale, tour che lo ha portato per la prima volta in concerto anche in ITALIA davanti ad una folla di oltre 80mila persone, risultato mai raggiunto da un rapper nel nostro paese.