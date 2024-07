Vero nome Marshall Mathers, Eminem continua a influenzare intere generazioni di rapper da oltre venticinque anni. Dalle provocazioni degli esordi, passando per il film autobiografico "8 Mile" (2002) che è gli è valso un Oscar per la miglior canzone originale "Lose Yourself", Eminem ha percorso una carriera senza precedenti diventando quelli che molti considerano l'MC migliore di sempre. Capace di riflettere nella sua musica sulla propria psiche e quella americana, con lucidità e spietata ironia, il rapper è cresciuto in una famiglia operaia di Detroit dove si è fatto le ossa con diverse "battle" e "gare di rap". E' in quel contesto che viene notato dall’allora CEO di Interscope Records, Jimmy Iovine e dal producer Dr. Dre, con cui nascerà una lunghissima collaborazione. I suoi primi album sono dei successi senza precedenti: “The Slim Shady LP” (1999) e “The Marshall Mathers LP” (2000) lo fanno diventare una delle più grandi star della musica mondiale di sempre. La politica e la società sono i temi che più ama esplorare, ma la sua musica non è solo denuncia sociale che scava a fondo nel cuore dell’America, ma è anche un urlo di sfogo, una forma di satira e di ribellione. Sono seguiti poi gli album “The Eminem Show” (2002), “Encore” (2004), “Relapse” (2009), “Recovery”(2010) con l’indimenticabile hit “Love the Way You Lie” in collaborazione con Rihanna, “The Marshall Mathers LP 2” (2013), “Revival” (2017), “Kamikaze” (2018) e “Music To Be Murdered By” (2020). Il suo elenco di hit è sterminato: “The Real Slim Shady”, “Like Toy Soldiers”, “Stan” con Dido, “Without Me”, “Not Afraid”, “The Monster” con Rihanna e tante altre. La testata americana Rolling Stone lo ha inserito “tra i 100 migliori artisti musicali di tutti i tempi” e tra “i 100 migliori autori di sempre”.