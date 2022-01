Emiliano Pepe: "Vi porto nel mio mondo minimalista e tridimensionale, dove è tutto vero e libero"

Un album vero e libero , proprio come il suo autore Emiliano Pepe che di " Self Magic " ha curato anche i suoni e la produzione. E' un disco rivolto al mondo, che anticipa un nuovo modo di fare musica . Il concetto è quello del capire il proprio corpo, rispondere alle domande che fa e adeguarsi, fino ad arrivare a una sorta di nirvana, l’auto-cura. "Mi sento fortunato", dice l'artista a Tgcom24.

"Oltre a fare l’album, mi sono esercitato molto sui vari strumenti e sulla voce - continua Emiliano - Ho imparato in questo contesto a suonare la batteria, da zero. Tra gli strumenti che ho usato c'è il mio primo strumento, me l’hanno regalato quando avevo tre anni. Una tastiera che va ad aria che si chiama 'Busilacchio'...".

Ma "Self Magic" è soprattutto un lavoro minimalista, arte che Pepe ha imparato dalla cultura giapponese: "C’è una cosa, è quella ed è fatta bene. Non vado ad aggiungere nulla, per abbellirla. Quella cosa è unica e deve funzionare da sola".

Ufficio stampa

Tra jazz, funcky e soul, accompagnano le immagini dei visual, realizzati da Xu Ruichi, mentre Ester Bartolini, musa eterea e affascinante, ispira e incanta.

In brani come "Can i come with you", Emiliano parla del rapporto casalingo con la moglie, La Pina. E el lockdwon che li ha uniti molto e poi "separati": "Ho sofferto molto il distacco quando, dopo il lockdown, lei è tornata a lavorare, andava in radio. Io le chiedevo 'posso venire con te?' proprio come farebbe un bambino. Infatti è cantata anche in maniera quasi infantile".

Mentre in "Miss me" l'artista mostra il suo lato più femminile. Senza paura, senza il dover ripetersi a tutti i costi "devi essere uomo" oppure "fai l’uomo". "Quanti femminicidi si eviterebbero se gli uomini non volessero a tutti i costi dimostrare la propria virilità col possesso", sottolinea Emiliano.

