Un imprevisto ha causato un infortunio all'attrice britannica famosa per "Game of Thrones", protagonista di scene impegnative dal punto di vista fisico.
Emilia Clarke, nota per il ruolo di Daenerys Targaryen in "Game of Thrones", ha raccontato con il suo tipico umorismo britannico un curioso quanto doloroso incidente sul set della nuova serie "Ponies". Durante un'unica giornata di riprese, l'attrice ha dovuto girare scene intime con tre diversi colleghi, e lo sforzo le ha provocato la rottura di una costola. Durante la visita medica, Clarke ha spiegato con ironia la causa dell'infortunio: "Sesso! Tre volte!", riferendosi alle scene simulate davanti alla telecamera.
Haley Lu Richardson, co-protagonista della serie, non era direttamente coinvolta in quelle scene, ma ha assistito agli effetti dello sforzo e secondo lei il fisico minuto dell’attric non ha retto allo sforzo intenso. Fortunatamente, la costola non era completamente fratturata, ma solo leggermente lesionata, permettendole di continuare i lavori senza rischi seri per la salute.
In "Ponies", Clarke interpreta Bea, moglie di un agente della CIA durante la Guerra Fredda. Dopo la morte misteriosa del marito, Bea si reca in Russia sotto copertura insieme all'amica Twila, interpretata da Richardson, e deve sedurre un alto ufficiale del KGB. La trama unisce azione, intrighi e tensioni emotive, portando l'attrice a scene fisicamente impegnative e, talvolta, pericolose.
Gli incidenti sul set non sono rari, nemmeno tra star esperte. Tom Cruise si è rotto la caviglia in "Mission Impossible: Fallout", mentre Jeremy Renner ha subito fratture a entrambe le braccia in "Catch Me!". Anche le controfigure non sono immuni: nel 2009, la controfigura di Daniel Radcliffe rimase paralizzato dopo un incidente durante le riprese di "Harry Potter e i Doni della Morte".