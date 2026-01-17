Emilia Clarke, nota per il ruolo di Daenerys Targaryen in "Game of Thrones", ha raccontato con il suo tipico umorismo britannico un curioso quanto doloroso incidente sul set della nuova serie "Ponies". Durante un'unica giornata di riprese, l'attrice ha dovuto girare scene intime con tre diversi colleghi, e lo sforzo le ha provocato la rottura di una costola. Durante la visita medica, Clarke ha spiegato con ironia la causa dell'infortunio: "Sesso! Tre volte!", riferendosi alle scene simulate davanti alla telecamera.