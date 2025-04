Toledo, tragedia sul set: attore paracadutista muore durante le riprese

Tragedia sul set di un film in Spagna. Durante le riprese di una scena d'azione un attore specialista è morto in un lancio col paracadute che non si è aperto. La vittima è Carlos Suarez, 52 anni. L'incidente è avvenuto alle 9:15 di martedì mattina nei pressi de La Villa de Don Fadrique, una località della provincia di Toledo vicino a cui si trova un aerodromo. In un comunicato, le case produttrici Atresmedia Cine e Mod Producciones hanno fatto sapere che "le manovre si stavano svolgendo nel rispetto di rigorose misure di sicurezza".