Mini show a sorpresa per gli avventori increduli di un noto ristorante di Cannes, La Guérite sull'Ile Sainte-Marguerite. Sir Elton John in persona, che da qualche giorno si trova in vacanza in Costa Azzurra con il marito David Furnish e i due figli, ha infatti improvvisato un concertino esibendosi alla consolle del dj. La star inglese ha cantato alcune delle sue hit più famose e il suo nuovo singolo "Cold Heart", realizzato in collaborazione con Dua Lipa e uscito pochi giorni fa: "Durante il lockdown, ho realizzato questo singolo ed è uscito ieri insieme a Dua Lipa. Voglio che balliate tutti ai vostri tavoli e alziate le mani...", ha detto il cantante.