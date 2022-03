Elon Musk papà per la settima volta: è nata da maternità surrogata Exa Dark Sideræl

A dicembre è, infatti, nata Exa Dark Sideræl , la bimba avuta con la compagna Grimes da maternità surrogata . I due hanno già un figlio, nato nel maggio 2020. A dare l'annuncio, in un'intervista a Vanity Fair Usa, è stata proprio la neo mamma, che ha anche svelato alcuni dettagli del rapporto con il patron di Tesla.

La coppia, insieme dal 2018, si era separata nel settembre 2021, per poi tornare insieme poco dopo. La musicista e cantante canadese ha spiegato come stanno ora le cose tra loro: "Lo definirei il mio fidanzato. Viviamo in case separate, siamo migliori amici e ci vediamo sempre. È la cosa migliore, abbiamo bisogno di essere liberi".

Particolare curiosità ha destato il nome della bambina. Grimes ha, però, voluto sciogliere il mistero, spiegando che Exa è un termine informatico, che fa riferimento a exaFlops, mentre Dark è collegato all'oscuro: "La materia oscura è il meraviglioso mistero del nostro Universo". Sideræl, invece, ha una doppia interpretazione: le stelle e il personaggio preferito della neo mamma ne "Il Signore degli Anelli", Galadriel. Ma la scelta di nomi particolari non è una novità in casa Musk. Il primo figlio della coppia si chiama X Æ A X-II, detto X.

In passato il fondatore di SpaceX ha avuto altri cinque figli dalla prima moglie, Justine Wilson, una scrittrice canadese, conosciuta quando erano entrambi studenti alla Queen's University.

TI POTREBBE INTERESSARE: